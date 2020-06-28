السعودية | السعودية تشارك بالدورة 209 للمجلس التنفيذي باليونسكو

شكرا لقرائتكم السعودية تشارك بالدورة 209 للمجلس التنفيذي باليونسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشارك السعودية غداً، في أعمال الدورة الـ 209 للمجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي تستمر 11 يوماً بعد تأجيل الموعد المجدول مسبقاً في مارس الماضي بسبب انتشار جائحة كوفيد -19 في أنحاء العالم.

وتعد مشاركة السعودية الأولى كعضو بالمجلس التنفيذي منذ فوزها بعضوية المجلس في نوفمبر العام الماضي، وهو ثاني أعلى تشكيل تنفيذي باليونسكو بعد المؤتمر العام.

وأوضح وزير الثقافة السعودية رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن انتخاب السعودية يؤكد مكانتها الدولية ودورها في بناء السلام والإسهام بفاعلية في إرساء مبادئ الثقافة والعلوم.

وتعد دورات المجلس التنفيذي لـ"اليونسكو" من أهم فعاليات المنظمة الدولية، حيث يتم استعراض نطاق واسع من الملفات والمواضيع والمشاريع وتقييمها والبت فيها والتصويت على القرارات التنفيذية المناطة بها في مجالات التربية والعلم والثقافة على المستوى العالمي وبحضور ممثلين من الدول الأعضاء كافة.