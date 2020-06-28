، شرطة الشرقية تفك غموض مقتل مقيم سوداني في الدمام قبل 4 سنوات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطاحت بـ4 مواطنين بالعقد الثاني من العمر تورطوا في الجريمة

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال، التي استمرت فترة تزيد على 4 أعوام، أسفرت - بتوفيق الله - عن القبض على 4 مواطنين في العقد الثاني من العمر.

جاء ذلك بعد توافُر الأدلة على تورطهم بجريمة قتل مقيم من الجنسية السودانية بتاريخ 1437/ 8/ 7 هـ نتيجة خلاف معه على أفضلية السير بأحد الأحياء بمدينة الدمام، والاعتداء عليه بالطعن، ثم القيام بدهسه، والفرار بمركبته من الموقع. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الشرقية