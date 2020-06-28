محمد بن مسعود - الدمام - حاصر عناصر الميليشيا أثناء سحب الجثث والمصابين صد الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن. وأفاد مصدر عسكري بأن ميليشيا الحوثي شنت فجر اليوم، هجمات على مواقع للجيش اليمني في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حجر شمال شرقي مديرية الحساء غرب الضالع؛ وفقاً لـ"سبوتنك". وبيّن أن المعارك التي استمرت 6 ساعات، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي. وأضاف أن الجيش الوطني يحاصر عناصر الميليشيا الذي حاولوا سحب جثث قتلى وإجلاء جرحى من عناصرها، بينهم قيادي ميداني. معارك الساعات الـ6.. الجيش اليمني يفشل هجوماً للحوثيين ويكبدهم قتلى وجرحى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-28 صد الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن. وأفاد مصدر عسكري بأن ميليشيا الحوثي شنت فجر اليوم، هجمات على مواقع للجيش اليمني في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حجر شمال شرقي مديرية الحساء غرب الضالع؛ وفقاً لـ"سبوتنك". وبيّن أن المعارك التي استمرت 6 ساعات، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي. Advertisements وأضاف أن الجيش الوطني يحاصر عناصر الميليشيا الذي حاولوا سحب جثث قتلى وإجلاء جرحى من عناصرها، بينهم قيادي ميداني. 28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 07:32 PM حاصر عناصر الميليشيا أثناء سحب الجثث والمصابين حاصر عناصر الميليشيا أثناء سحب الجثث والمصابين صد الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في محافظة الضالع جنوب غربي اليمن. وأفاد مصدر عسكري بأن ميليشيا الحوثي شنت فجر اليوم، هجمات على مواقع للجيش اليمني في قطاعي الثوخب وحبيل يحيى غرب بلاد حجر شمال شرقي مديرية الحساء غرب الضالع؛ وفقاً لـ"سبوتنك". وبيّن أن المعارك التي استمرت 6 ساعات، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي. وأضاف أن الجيش الوطني يحاصر عناصر الميليشيا الذي حاولوا سحب جثث قتلى وإجلاء جرحى من عناصرها، بينهم قيادي ميداني. ، معارك الساعات الـ6.. الجيش اليمني يفشل هجوماً للحوثيين ويكبدهم قتلى وجرحى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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