، مقتل 13 من مليشيا الحوثي بنيران القوات المشتركة بالحديدة ،

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لقي 13 من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بنيران القوات المشتركة خلال صدها محاولتي تسلل في جنوب مدينة الحديدة، الساحلية في غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري: إن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، شرق منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه وقتل خلال التصدي للعملية 9 من العناصر المتسللة وفر آخرون، بحسب ما نشره اليوم الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني، وفي عملية مماثلة، قتل أربعة من مليشيا الحوثي في كمين للقوات المشتركة في مديرية التحيتا.
وأوضح المصدر أن وحدة من القوات المشتركة نصبتا كميناً محكماً لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع تمركزها في جبهة الجبلية جنوب مديرية التحيتا، وقتل في الكمين أربعة من العناصر المتسللة بينهم قناص.
مقتل 13 من مليشيا الحوثي بنيران القوات المشتركة بالحديدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-28
لقي 13 من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بنيران القوات المشتركة خلال صدها محاولتي تسلل في جنوب مدينة الحديدة، الساحلية في غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري: إن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، شرق منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه وقتل خلال التصدي للعملية 9 من العناصر المتسللة وفر آخرون، بحسب ما نشره اليوم الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني، وفي عملية مماثلة، قتل أربعة من مليشيا الحوثي في كمين للقوات المشتركة في مديرية التحيتا.
وأوضح المصدر أن وحدة من القوات المشتركة نصبتا كميناً محكماً لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع تمركزها في جبهة الجبلية جنوب مديرية التحيتا، وقتل في الكمين أربعة من العناصر المتسللة بينهم قناص.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
06:26 PM
خلال صدّها محاولتي تسلل في جنوب المدينة
لقي 13 من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بنيران القوات المشتركة خلال صدها محاولتي تسلل في جنوب مدينة الحديدة، الساحلية في غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري: إن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، شرق منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه وقتل خلال التصدي للعملية 9 من العناصر المتسللة وفر آخرون، بحسب ما نشره اليوم الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني، وفي عملية مماثلة، قتل أربعة من مليشيا الحوثي في كمين للقوات المشتركة في مديرية التحيتا.
وأوضح المصدر أن وحدة من القوات المشتركة نصبتا كميناً محكماً لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى مواقع تمركزها في جبهة الجبلية جنوب مديرية التحيتا، وقتل في الكمين أربعة من العناصر المتسللة بينهم قناص.
، مقتل 13 من مليشيا الحوثي بنيران القوات المشتركة بالحديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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