، مقتل 9 عناصر تابعين لمليشيا إيرانية في غارة إسرائيلية على شرق سوريا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قُتل تسعة عناصر، اليوم الأحد؛ جراء غارة استهدفت موقعاً لمليشيا إيرانية في شرق سوريا، في ضربة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبيّن المرصد أن طائرات يرجّح أنها إسرائيلية استهدفت موقعاً في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وتسبّبت بمقتل تسعة مقاتلين، غالبيتهم عراقيون، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن عدد المسلحين الموالين لإيران الذين قُتلوا خلال 24 ساعة ارتفع إلى 15 على الأقل، بعدما كانت غارات مماثلة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت هذه الغارات بعيد أيام من مقتل جنديين سوريين وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا وشرقها مساء الثلاثاء الماضي.
مقتل 9 عناصر تابعين لمليشيا إيرانية في غارة إسرائيلية على شرق سورياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-28
قُتل تسعة عناصر، اليوم الأحد؛ جراء غارة استهدفت موقعاً لمليشيا إيرانية في شرق سوريا، في ضربة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبيّن المرصد أن طائرات يرجّح أنها إسرائيلية استهدفت موقعاً في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وتسبّبت بمقتل تسعة مقاتلين، غالبيتهم عراقيون، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن عدد المسلحين الموالين لإيران الذين قُتلوا خلال 24 ساعة ارتفع إلى 15 على الأقل، بعدما كانت غارات مماثلة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت هذه الغارات بعيد أيام من مقتل جنديين سوريين وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا وشرقها مساء الثلاثاء الماضي.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
05:05 PM
الضربة الثانية من نوعها خلال 24 ساعة
قُتل تسعة عناصر، اليوم الأحد؛ جراء غارة استهدفت موقعاً لمليشيا إيرانية في شرق سوريا، في ضربة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبيّن المرصد أن طائرات يرجّح أنها إسرائيلية استهدفت موقعاً في ريف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وتسبّبت بمقتل تسعة مقاتلين، غالبيتهم عراقيون، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف أن عدد المسلحين الموالين لإيران الذين قُتلوا خلال 24 ساعة ارتفع إلى 15 على الأقل، بعدما كانت غارات مماثلة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت هذه الغارات بعيد أيام من مقتل جنديين سوريين وخمسة مقاتلين موالين للنظام السوري في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا وشرقها مساء الثلاثاء الماضي.
، مقتل 9 عناصر تابعين لمليشيا إيرانية في غارة إسرائيلية على شرق سوريا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 عناصر تابعين لمليشيا إيرانية في غارة إسرائيلية على شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.