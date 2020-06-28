، أبو ثنين : حديث "الدويلة" بمجلس الملك سلمان إبان أمارته للرياض كان في أمور خاصة له ولم يتطرق عن لقاءه بالقذافي ،

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كشف عساف بن سالم أبو ثنين عضو مجلس الشورى في تغريدات عبر حسابه الشخصي " تويتر " حقيقة وجود مبارك الدويلة في مجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، عندما كان أميراً للرياض، بأنها كانت كوجود آلالاف من المواطنين ومواطني دول الخليج وأنه يتحدث في أمور خاصة له ولعائلته، وليس كما يزعم في حديثه وتبرير كاذب لتسريبات تسجيلاته مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال أبو ثنين "إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل وحتى لا يتم التزوير في مرحلة تشرفت بأن أكون شاهداً عليها، إبان عملي مديراً عاماً لمكتب مولاي خادم الحرمين الشريفين، عندما كان أميراً للرياض، فواجبي يحتم علي التعليق على حديث مبارك الدويلة عن تسجيلاته مع القذافي والتي زعم فيها مالم يتم وما لم يقال.
وأضاف "فالدويلة كان يحضر بين الحين والآخر استقبال أمير الرياض في مجلسه بالأمارة، شأنه شأن الآلاف من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، وكانت كل أحاديثه تختص بأمور خاصة بعائلته والأحاديث العامة وطلبات شخصية، ولم يتطرق بتاتاً لأي موضوع يختص بلقائه مع القذافي واستهدافه للمملكة.
وتابع "ولست وحدي من حضر هذه اللقاءات العامة، وانما عدة مسئولين في أمارة الرياض والدولة، وكل هذا موثق رسمياً مما يؤكد أن ما قاله الدويلة عارٍ عن الصحة ومحض كذب وافتراء على مجلس مولاي الملك.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 08:39 PM
قال : إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل وحتى لا يتم التزوير في مرحلة تشرفت بأن أكون شاهداً عليهاأبو ثنين : حديث "الدويلة" بمجلس الملك سلمان إبان أمارته للرياض كان في أمور خاصة له ولم يتطرق عن لقاءه بالقذافي
كشف عساف بن سالم أبو ثنين عضو مجلس الشورى في تغريدات عبر حسابه الشخصي " تويتر " حقيقة وجود مبارك الدويلة في مجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، عندما كان أميراً للرياض، بأنها كانت كوجود آلالاف من المواطنين ومواطني دول الخليج وأنه يتحدث في أمور خاصة له ولعائلته، وليس كما يزعم في حديثه وتبرير كاذب لتسريبات تسجيلاته مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال أبو ثنين "إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل وحتى لا يتم التزوير في مرحلة تشرفت بأن أكون شاهداً عليها، إبان عملي مديراً عاماً لمكتب مولاي خادم الحرمين الشريفين، عندما كان أميراً للرياض، فواجبي يحتم علي التعليق على حديث مبارك الدويلة عن تسجيلاته مع القذافي والتي زعم فيها مالم يتم وما لم يقال.
وأضاف "فالدويلة كان يحضر بين الحين والآخر استقبال أمير الرياض في مجلسه بالأمارة، شأنه شأن الآلاف من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، وكانت كل أحاديثه تختص بأمور خاصة بعائلته والأحاديث العامة وطلبات شخصية، ولم يتطرق بتاتاً لأي موضوع يختص بلقائه مع القذافي واستهدافه للمملكة.
وتابع "ولست وحدي من حضر هذه اللقاءات العامة، وانما عدة مسئولين في أمارة الرياض والدولة، وكل هذا موثق رسمياً مما يؤكد أن ما قاله الدويلة عارٍ عن الصحة ومحض كذب وافتراء على مجلس مولاي الملك.
، أبو ثنين : حديث "الدويلة" بمجلس الملك سلمان إبان أمارته للرياض كان في أمور خاصة له ولم يتطرق عن لقاءه بالقذافي ،
المصدر : الخليج 365
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