، عن بُعد.. "ابن رقوش" يشهد أولى جلسات محاكمة النزلاء بـ"ملاحظة الطائف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة لإنجاز القضايا والحد من تفشي كورونا

شهد فهد رشيد بن رقوش، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد عقد أولى جلسات محاكمة النزلاء بدار الملاحظة الاجتماعية بالطائف "عن بُعد"، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة العدل بالمنطقة ممثلة بالمحكمة الجزائية "دائرة الأحداث".

وتفصيلاً، جرت جلسات المحاكمة مع قاضي الأحداث عبر دوائر تلفزيونية بين النزلاء والقضاة بهدف إنجاز القضايا عن بعد بكل مرونة، وبما يكفل للنزلاء حقوقهم الشرعية والنظامية دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم؛ وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا والبروتوكولات المتخذة من الجهات الصحية في نطاق العمل.

ومن جانب آخر، قام فهد رشيد بن رقوش، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بزيارة لمحافظ الطائف سعد الميموني، وجرى بحث عدد من الموضوعات، وتفقد فروع الوزارة بمحافظة الطائف، ودار الرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، ومكتب العمل والحماية الاجتماعية والتأهيل الشامل، ومركز التنمية ودار الملاحظة بالمحافظة.

وأكد ابن رقوش أن هذه الزيارات لمقار الوزارة في المحافظات للاطلاع على سير العمل، وتذليل الصعوبات حرصًا على تسهيل سير الأعمال والخدمات التي تقدم للمواطنين والمستفيدين.

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