شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة مؤلمة : ‘‘وفاة عروسين‘‘ بعد 3 ساعات من ’’الزفاف’’:... وعند فحص ‘‘جثتيهما’’ كانت ‘‘المفاجأة التي لاتخطر على البال‘‘ و لم يتوقعها احد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٩ مساءً (الخليج 365)

في مشهد متكرر شهدت الإسماعيلية في مصر وفاة عروسين إثر اختناقهما بالغاز أثناء الاستحمام بعد 3 ساعات فقط من زفافهما. Advertisements وورد بلاغ إلى الجهات المعنية التي انتقلت إلى الشقة وتبين بعد فحص الجثتين إن الزوجين لقي مصرعهما بسبب الاختناق داخل حمام المنزل نتيجة تسريب الغاز وبخار المياه أثناء قيامهما بالاستحمام. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتوفى فيها عروسين إثر الاختناق في الحمام في أول ليلة من الزواج؛ حيث أطلق في مصر على الغاز "القاتل الصامت" . وينصح الخبراء ربات المنازل بتهوية الحمام أثناء الاستحمام حتى لا يتشبع الحمام بغاز أول أكسيد الكربون، وعدم إشعال الفحم في مكان مغلق.

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