شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ... وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر يوجّه بفتح التسجيل والقبول بكلية الملك خالد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٣٤ مساءً (الخليج 365_متابعات) tyle="text-align: justify;">وجّه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بفتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة.

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