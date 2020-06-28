شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يتخذ قرارا جديدا بشأن حسابه على "فيس بوك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، اليوم الأحد، عن إغلاق حسابه على "فيس بوك".

وقال "آل الشيخ" في تدوينه على حسابه على "فيس بوك" : "مساء الخير ... لكل متابعي الصفحة قررت التوقف عن الكتابة في الفيسبوك في صفحتي الرسمية حتى إشعار آخر ... حفظكم الله جميعا".