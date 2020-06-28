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الجمارك تكشف موعد تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت الهيئة العامة للجمارك، أنه يتم تحصيل قيمة الرسوم الجمركية والضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة تلقائيًا كجزء من البيان الجمركي للمستورد.

وأضافت أنه سيتم تطبيق الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة بدءًا من 1 يوليو 2020م.

ويتضمن البيان الجمركي، الرسوم الأخرى التي يتم تحصيلها من قبل الجمارك، بالنيابة عن شركات النقل والشحن، مثل رسوم النقل والتخزين وتحتسب هذه القيم أيضًا لأغراض حساب ضريبة القيمة المضافة.

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