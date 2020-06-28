شكرا لمتابعة خبر عن طريقة احتساب الـ15% ضريبة القيمة المضافة في القطاع العقاري السكني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح الرئيس التنفيذي لدويتشه الخليج للتمويل، محمد الدويش، طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة 15% في القطاع العقاري السكني.
وأفاد محمد الدويش، بأن الضريبة لها وجهان، الأول للأقل من 850 ألفاً، فالدولة هي من تتحمل الضريبة بشكل كامل.
وأضاف أن الوجه الآخر هو الأكثر من 850 ألفًا فستتأثر بضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع ألا يكون محدودًا، بل سيكون كبيراً خلال الفترة الأولى.
وأكد أنه من بعدها يمكن استعادتها بعد تصحيح أسعار العقار.
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ستبدأ تطبيق الضريبة بنسبتها الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.
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