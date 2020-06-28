شكرا لمتابعة خبر عن شروط نقل العامل من منشأته دون موافقة صاحب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط نقل العامل من منشأته دون موافقة صاحب العمل الحالي. كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط نقل العامل من منشأته دون موافقة صاحب العمل الحالي. وأوضحت الوزارة، أنه يمكن نقل العامل من منشأة دون موافقة صاحب العمل الحالي في 3 حالات وهي: " إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل ".

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