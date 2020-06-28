شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: لا يمكن تعديل الجينات لإطالة العمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أكد الدكتور خالد النمر، أن الإنسان لا يستطيع تعديل جيناته الوراثية لإطالة عمره. أكد الدكتور خالد النمر، أن الإنسان لا يستطيع تعديل جيناته الوراثية لإطالة عمره. وكانت العالمة الإماراتية مريم محمد فاطمة مطر، قد صرّحت بأنه من الممكن أن يتم إطالة عمر الإنسان مثل تغيير السوفت وير للهاتف النقال، ثم نعيد برمجته من جديد.

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