شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لكسوة الملك سعود التي أهداها إلى الكعبة المشرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهرت صورة نادرة كسوة الكعبة للملك سعود، رحمه الله "في سنة 1382هـ/ 1963م حيث تمت صناعة كسوة ثانية في مصنع الكسوة في جرول في مكة المكرمة.

وأهداها الملك سعود رحمه الله التي أمر بصنعها إلى الكعبة المشرفة -، وكُتب عليها نص الإهداء التالي: "صُنعت هذه الكسوة في مكة المكرمة.