- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لكسوة الملك سعود التي أهداها إلى الكعبة المشرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أظهرت صورة نادرة كسوة الكعبة للملك سعود، رحمه الله "في سنة 1382هـ/ 1963م حيث تمت صناعة كسوة ثانية في مصنع الكسوة في جرول في مكة المكرمة.
وأهداها الملك سعود رحمه الله التي أمر بصنعها إلى الكعبة المشرفة -، وكُتب عليها نص الإهداء التالي: "صُنعت هذه الكسوة في مكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة لكسوة الملك سعود التي أهداها إلى الكعبة المشرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.