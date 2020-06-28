شكرا لمتابعة خبر عن شفاء مسنة يبلغ عمرها 100 عاما من كورونا في عرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):تماثلت مسنة تبلغ 100 عامًا من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بعد أن حصلت على العناية اللازمة واتباع الإجراءات المناسبة في عرعر.
وكانت وزارة الصحة أكدت اليوم أن ازدياد أعداد الإصابات يقابلها زيادة في أعداد حالات التعافي.
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