شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة رفض الملك عبدالعزيز فتح فرع لجماعة الإخوان بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف أستاذ القانون الجنائي الدكتور أصيل الجعيد، قصة رفض المؤسس الملك عبدالعزيز "رحمه الله" لطلب حسن البنا في فتح فرع لجماعة "الإخوان" بالمملكة.

وأكد عبر قناة "الإخبارية"، أن حسن البناء قابل الملك عبدالعزيز وطلب منه هذا الطلب، لكن "رحمه الله" رفض ذلك وقال "كلنا إخوان وكلنا مسلمون " .

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وأضاف: " هذه فيه إشارة دقيقة للملك بعدم تسييس الدين عبر شعارات وأنه أمر غير مقبول " ، متابعًا: " اتضح من خلال التاريخ أن جماعة الإخوان تُسيّس الدين وتعادي المملكة في جميع مواقفها؛ لذلك صدر الأمر الملكي بتصنيفها جماعة إرهابية " .

وأمهلت المملكة جماعة الإخوان فرصة لتعديل مسارها لسنوات طوال؛ لذلك صدر الأمر الملكي في 2014 بتصنيفها جماعة إرهابية.

وبدأ عناصر الإخوان، في التحايل على الانتماء إلى الجماعة لكن الأمر الملكي كان صريحًا واعتبر التأييد أو التبني للفكر والمنهج أو التعاطف معهم، يُعد مخالفًا للأمر الملكي؛ لتبدأ رحلة قضائية جديدة مع مخالفين تجاوزوا الأمر الملكي.