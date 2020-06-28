شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: «الجوزاء تبدأ يوم الجمعة المقبل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف عبدالعزيز الحصيني أن يوم الجمعة 1441/11/12هـ تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يوم.

وقال "الحصيني" : "يوم الجمعة 1441/11/12هـ تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يوم، تظهر فيه الهقعة – والهنعة لكل واحد منها " 13" يوماً، تكثر في الجوزاء رياح السموم ، فيها جمرة القيض حيث يبلغ الحر أشده، فيها طباخ التمر ".

وتابع : "تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب بالمدينةوالأحساء فالرياض و تزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة..ينقص النهار ويزيد الليل ،تقول العرب، إذا طلعت الجوزاء توقدت االمعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء وتقولاذا طلعت الهقعة،تقوص الناس للقلعةورجعوا عن النجعة واردفتها الهنعة".