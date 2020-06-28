بالصور.. مدير عام «تعليم جازان» يتفقّد المستودعات المركزية ومشروع الأرشفة الإلكترونية

ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد
تفقّد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي صباح اليوم، مستودعات الإدارة المركزية بالكربوس بمدينة جيزان وأبوعريش، وذلك في إطار متابعة الإدارات المعنيّة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ حيث اطّلع خلال جولته على المراحل التي أنجزتها إدارة المستودعات لتنفيذ خطة ترحيل المقررات المدرسية وآلية توزيعها والتنسيق مع إدارة التجهيزات، فيما يخصّ احتياجات المدارس من التجهيزات المدرسية المختلفة وفق البرامج الإلكترونية المعدَّة لخدمة قائدي وقائدات المدارس.
كما زار أبوهادي بمقر المستودعات مشروع الأرشفة الإلكترونية واستمع إلى شرح من المساعدة للشؤون التعليمية والمشرفة على المشروع الأستاذة رحاب مسلم، عن أهم ما تم إنجازه ميدانيًّا تمهيدًا لاستكمال جميع جوانب المشروع وتحقيق أهدافه لخدمة جميع منسوبي ومنسوبات تعليم جازان بطريقة تقنية حديثة تضمن حصول المستفيد على الخدمة في وقت يسير.
وثمّن مدير عام التعليم بالمنطقة في ختام جولته جهود إدارة المستودعات وأعمالها المميزة التي شاهدها واستمع إليها، مؤكدًا أن تطوير العمل وجودته من أهم عناصر النجاح التي ننشدها جميعًا في المجال الإداري والتعليمي.
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