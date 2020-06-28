«الصحة» تعلن الخريطة الكاملة لإصابات كورونا الجديدة.. وجدة تتراجع للمركز العاشر

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن الخريطة الكاملة لتوزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة والبالغ عددها 3989 حالة، وتصدرت الهفوف أعلى نسب الإصابة بـ487 حالة، كما تم تسجيل 389 حالة في الرياض، 320 في الدمام، 310 بمكة المكرمة، 275 في الطائف، 186 في المدينة المنورة، 183 في المبرز، 171 في خميس مشيط، 151 في القطيف.

واحتلت جدة المرتبة العاشرة بـ121 حالة، وسجلت أبها 120، 104 في حفر الباطن، 90 في نجران، 78 في الظهران، 76 في الخبر، 74 في صفوى، 73 في بيشة، 51 في محايل، 50 في بريدة، 46 في الجبيل، 41 في حائل، 34 في عنيزة، 25 في تبوك، 23 في وادي الدواسر، 20 في جازان، 20 في ينبع، 18 في شرورة، 17 في بقيق، 16 في أبو عريش، 16 في صامطة، 15 حالة في (الرس، صبيا، رجال المع)، 13 في المجاردة والنماص، 12 في الخرج، 11 في الأسياح.

فيما سجلت كل من (رابغ، ظهران الجنوب، بيش،) 10 حالات، مهد الذهب والجفر 9 حالات، 8 حالات في (الباحة مقر الإمارة، رأس تنورة، بللسمر)، 7 حالات في كل من (أحد رفيدة، عرعر، المخواة، رياض الخبراء، العيون، المذنب، البكيرية، النعيرية).

بينما سجلت (النبهانية، سبت العلاية، ثادق، أحد المسارحة، ساجر، الحوطة، البشائر) 6 حالات، وسجلت (رفائع الجمش، تنومة، حبونا، سراة عبيدة، قيا، بلجرشي) 5 حالات، و4 حالات في (خليص، المضة، البدائع، القنفذة، تربة، أم الدوم، القريع)، و3 حالات في (الحرجة، بارق، الرويضة، رنية، ضرية، الحناكية، تثليث، المظيلف).

وسجلت (الشعبة، الطوال، الشنان، العارضة، سكاكا، الخرمة، القيصومة، المويه، ظلم، طبرجل، رفحا، سلوى، القرى، ثريبان، السحن) حالتين فقط، وسجلت (الموسم، بدر الجنوب، ثار وعقلة الصقور) حالة واحدة فقط.

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كانت وزارة الصحة، كشفت اليوم الأحد، عن تسجيل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 182493، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2687، ما يرفع الإجمالي إلى124755.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1551حالة، بعد تسجيل40 حالة.

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