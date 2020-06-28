من بينها تأخير الأجر لمدة 3 أشهر متتالية..
حدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، 3 شروط لنقل العامل من منشأته دون موافقة صاحب العمل الحالي.
وفي ردّها على استفسارات أحد المستفيدين، قالت الوزارة عبر تطبيق «العناية بالعملاء»: يمكن نقل عامل من منشأة دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: «إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية ـ إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية ـ إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل».
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر «الموارد البشرية» تحدد 3 حالات لنقل العامل من منشأته دون موافقة صاحب العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.