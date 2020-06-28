«الموارد البشرية» تحدد 3 حالات لنقل العامل من منشأته دون موافقة صاحب العمل

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، 3 شروط لنقل العامل من منشأته دون موافقة صاحب العمل الحالي.

وفي ردّها على استفسارات أحد المستفيدين، قالت الوزارة عبر تطبيق «العناية بالعملاء»: يمكن نقل عامل من منشأة دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: «إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية ـ إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية ـ إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل».

اقرأ أيضًا:

إسناد أكثر من 50 طفلًا يتيمًا للأسر الحاضنة بمنطقة الرياض