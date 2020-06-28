بسبب زياراته لأصدقائه.. شاب ينقل عدوى «كورونا المستجد» لزوجته وأطفاله

الصحة تؤكد التقيُّد بالإجراءات..

أكدت وزارة الصحة ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، وذلك على خلفية نقل شاب العدوى إلى زوجته وأطفاله بسبب زياراته المتكررة لأصدقائه. وعبر حسابها الرسمي على «تويتر» أوضحت الوزارة «أنه بسبب زيارة شخص لأصدقائه بشكل متكرر؛ دون التقيّد بالإجراءات الوقائية؛ اكتسب شاب العدوى دون أعراض ونقلها لزوجته وطفليه». Advertisements وشددت الوزارة على ضرورة التقيّد بالإجراءات الصحية، ومنها ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتعقيم الأيدي لمواجهة انتشار «كورونا المستجد» بين المحيطين. اقرأ أيضًا: وزارة الصحة: تسجيل 3989 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1551

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