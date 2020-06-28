«المشيخات الإسلامية» في البلقان تؤيد قرار المملكة بـ«محدودية الحج»

أيد رؤساء المشيخات الإسلامية والمفتون بدول البلقان قرار المملكة بإقامة شعيرة الحج لهذا العام 1441 هـ، بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأكَّدوا أنَّ القرار راعى عدم تعطيل الحج وتحقيق المقاصد الشرعية والحرص على أمن الحجاج وسلامتهم في ظلّ تفشي فيروس كورونا بدول العالم وإزهاق الأنفس مع عدم توفر الدواء للتصدي له.

ونوه رئيس المشيخة الإسلامية المفتي بكرواتيا الشيخ الدكتور عزيز حسانوفيتش بالقرار ويدلّ على حرص قيادة المملكة على عدم تعطيل فريضة الحج وعلى سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة ومن الضرورة بحال وضمن إطار التدابير الوقائية، خاصة في ظلّ انتشار جائحة كورونا ولا تزال خطورة هذه النازلة قائمة.

من جانبه، قال رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا: "نقدر عاليًا هذا القرار الذي يأتي متوافقًا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء بحفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال ».

بدوره، أكد رئيس المشيخة الإسلامية بألبانيا بويار سباهيو أنَّ هذا القرار يدل على الحرص الشديد والمستمر من المملكة على أمن واستقرار المناسك والحجيج والوطن عادًا هذا القرار الحكيم جزءًا من الإجراءات المتواصلة تاريخيًا لتيسير هذا النسك على أكمل وجه مع الحفاظ على أرواح ضيوف الرحمن وأمانهم.

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وأوضح رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في صربيا الدكتور مولود دوديتش أنَّ هذا القرار يمثل ضرورة مُلِحّة تفرضها الأحكام الشرعية والتدابير الوقائية.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس المكلف للرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية ومفتي الديار الشيخ الحافظ شاكر فتاحو: «إنَّ هذا القرار فيه حفظ النفس من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها وهو صائب؛ راعى سلامةَ الحجاج في المقام الأول».

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