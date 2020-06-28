السعودية | عائلة “الفقيهي” تحتفل بزواج ابنها “فيصل” في الرياض

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عائلة “الفقيهي” تحتفل بزواج ابنها “فيصل” في الرياض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
احتفل حسين فقيهي، بزواج ابنه “فيصل” على ابنة الشيخ علي جبران قحل، في مدينة الرياض.
جاء ذلك في ظل أجواء عائلية اقتصرت على حضور أهل العريس والعروس، تماشيًا مع القرارات السامية بمنع التجمعات.
واستقبل العريس التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء عبر الهاتف، وسط أجواء عائلية سادتها المحبة.
ومن جهته وجّه والد العريس حسين فقيهي، شكره لوالد العروس بتسهيل الزواج في ظل الظروف الراهنة، وتماشيًا مع التدابير التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.
” المناطق ” تبارك للعروسين وأسرتيهما، وتتمنّى لهما حياة سعيدة، وأن يرزقهما الله -عز وجل- الذرية الصالحة.
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