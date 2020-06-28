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"المياه" توضح أسباب عدم توصيل الخدمة لسوق الخضار بصفوى

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أكد رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري أن الشركة فى انتظار رد بلدية صفوى على ضرورة تحديد رسوم كل خدمة على حدة للعدد المحدد سلفاً ، تحديد المستفيدين الذين سيتم باسمهم عمليات الفوتره وفقاً للجانب التعاقدي الذي تم بين البلدية والمستأجرين توصيل الخدمة لهم في سوق الخضار .

وأشار الشراري إلى أن الشركة لم يرد لها حتى اللحظة أي رد، كما لم يتقدم أي من المستفيدين الراغبين بالخدمات بأي طلب حتى الآن بهذا الخصوص.

وكانت بلدية صفوى قد خاطبت شركة المياه الوطنية بطلب ايصال خدمات المياه لعدد من المحلات ضمن الأسواق المركزية للخضروات بصفوى ، وذلك بعدما تم توصيل الكهرباء للسوق وشكوى المستفيدين - حسبما قالوا فى تصريحات خاصة لـ " اليوم " من عدم وجود مياه حتى يستطيعوا مباشرة أعمالهم .

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