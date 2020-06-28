عسير تسجل 518 إصابة بفيروس كورونا المستجد

2020-06-28

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل منطقة عسير اليوم الأحد ٥١٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من أصل ٣٩٨٩ تم تسجيلها في كافة مدن المملكة.

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توزيع الحالات الجديدة في عسير

وأوضحت وزارة الصحة ،

خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة بمنطقة عسير سجلت كما يلي: محافظة خميس مشيط ١٧١ إصابة، ومدينة أبها ١٢٠ إصابة، ومحافظة بيشة ٧٣ إصابة، ومحافظة محايل عسير ٥١ إصابة، ومحافظة رجال ألمع ١٥ إصابة، ومحافظة المجاردة ١٣إصابة، ومحافظة النماص ١٣ إصابة، ومحافظة ظهران الجنوب ١٠ إصابات، ومركز بللسمر ٨ إصابات، ومحافظة أحد رفيدة ٧ إصابات، ومركز البشاير ٦ إصابات، ومركز سبت العلايا ٦ إصابات، ومحافظة تنومة ٥ إصابات، ومحافظة سراة عبيدة ٥ إصابات، ومركز المضة ٤ إصابات، ومركز الحرجة ٣ إصابات، ومحافظة بارق ٣ إصابات، ومحافظة تثليث ٣ إصابات، كما سجل مركز الفرشة وتبالة إصابة واحدة بكل منهما.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم ٦٦١٢ إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي ٢٣٣١ حالة، وبلغ عدد الوفيات ١٥ حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٤٢٦٦ حالة.

حالات كورونا في المملكة

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل (٣٩٨٩) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى (١٨٢,٤٩٣) إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي (١٢٤,٧٥٥) حالة، وبلغ عدد الوفيات (١٥٥١) حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة (٥٦,١٨٧) حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة (٢٢٧٧) حالة.