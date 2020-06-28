رئيس أملاك : اقتصاد السعودية مرن ومتماسك رغم التحديات

2020-06-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال عبدالله السديري، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك، إن قرار طرح بعض أسهم الشركة في الاكتتاب العام الأولي في تداول، في هذا التوقيت، يمثل تصويتًا على الثقة في الأعمال التجارية، وأساسيات الاقتصاد السعودي، وفي الأسواق المالية للمملكة.

وكانت أملاك إنترناشيونال، الشركة السعودية للتمويل العقاري، فاجأت الأسواق بالإعلان عن أنها ستمضي قدمًا في طرح 27.180.000 سهم بسعر قد يصل إلى 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار).

وتابع عبدالله السديري في حوار له نشرته صحيفة زاوية في نسختها الإنجليزية قائلًا: اقتصاد العالم هزته ويلات جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) كما أن الأسواق المالية العالمية في حالة من عدم اليقين حيث يتأرجح الاقتصاد العالمي على حافة أسوأ ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ولكن من جهة أخرى، فإن اقتصاد المملكة مرن ومتماسك رغم التحديات.

وأضاف: كان هناك خلل مؤقت، ليس فقط في المملكة ولكن على مستوى العالم، لكننا نعتقد أن هذا سوف يمر، وتبقى الأساسيات طويلة الأجل، وهي أساسيات مرنة في الاقتصاد السعودي.

وتابع السديري: يمكن أيضًا النظر إلى موعد الاكتتاب على أنه اعتقاد بأن التعافي من الوباء سيأتي بسرعة، وعند ذلك سيكون منحنى ارتفاع الاقتصاد على شكل حرف V، وهو ارتفاع حاد لاقتصادات العالم مع رفع حالات الإغلاق والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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الشباب السعودي وخطط الحكومة:

ولفت عبدالله السديري إلى الطبيعة الديموغرافية للسعودية قائلًا: أغلب المواطنين من الشباب، كما أن الحكومة مصممة على تحسين الوظائف وزيادة ملكية المساكن في المملكة كجزء من رؤية 2030، ونعتقد أن هذا ما سيحدث، ولذلك فإن التوقعات الطويلة الأجل جيدة.

تأثير الوباء على خطط الشركة:

أملاك لا تقوم فقط بتمويل العقارات السكنية، ولكنها أيضًا تعمل في بناء مجمعات المكاتب، وتطويرات التجزئة وغيرها من المشاريع التجارية، ويرى الخبراء أن الجائحة سيكون لها تأثيرًا لا رجعة فيه على هذا القطاع، حيث يعتاد الناس على العمل من المنزل والقيام بالكثير من أعمالهم في الفضاء الرقمي.

وقال عبدالله السديري عن ذلك: سيكون هناك بعض التغييرات الدائمة للقطاع التجاري نتيجة لتغيير أنماط العمل بعد الوباء، لكن سنشهد تحولات في الطلب، فالطلب سيظل موجودًا لكن بطريقة مختلفة، فربما لن يكون الطلب على المكاتب قويًا، لكن سيكون كذلك على المستشفيات والمدارس.

وأضاف السديري : نحن في مجال الرهن العقاري، ونتعامل مع جزء كبير من المجتمع، ونعتقد أن الاكتتاب العام سوف يمنحنا المزيد من الوضوح والنجاح وهذا مهم بالنسبة لنا.

واختتم عبدالله السديري حواره قائلًا: سنركز دائمًا على الميزة التنافسية طويلة المدى والكفاءة الأساسية للشركة، نحن لاعب طويل المدى وليس لاعب تكتيكي قصير المدى.

ويُذكر أن الاكتتاب العام الأولي الناجح لشركة أرامكو السعودية العام الماضي، وهو أكبر تعويم في سوق الأسهم على الإطلاق في العالم، شجع المستثمرين في المملكة على النظر بشكل أكثر إيجابية إلى أسواق الأسهم، وقدم مجموعة جديدة كاملة من المستثمرين الأفراد إلى ثقافة ملكية الأسهم.

على ذمة رويترز: أملاك تعلن عن نيتها طرح 30% من أسهمها في تداول