MIT يشيد بتطبيقين سعوديين يهدفان لمساعدة الطلاب خلال أزمة كوفيد-19

2020-06-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أشاد معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT بتطبيقين سعوديين ابتكرهما طلاب سعوديين بهدف البحث في قضية التعلم خلال أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وكانت منظمة الطلاب العرب بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، استضافت معسكر تحدي الأفكار IDEAthon، وهو حدث افتراضي أُقيم هذا العام تحت شعار التعلم من المنزل: إعادة التفكير في التعلم خلال أزمة كوفيد-19.

وقال MIT إن حدث IDEAthon هو الخطوة الأولى للتفكير في حل التحديات التي تواجه أكثر من 200 مليون طالب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين تعطل تعليمهم بسبب تفشي الوباء.

والهدف من خلال معسكر تحدي الأفكار هو تطوير كمية كبيرة من الأفكار من شأنها تحسين النتائج التعليمية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشارك أكثر من 250 شخصًا من 25 دولة في معرض MIT Arab SciTech Virtual IDEAthon، وعمل المشاركون على عرض مقترحاتهم، وفي المجموع، عرض 42 فريقًا أفكارهم على مجموعة من الحكام، وتم اختيار أفضل 10 أفكار لتلقي المزيد من الدعم.

Advertisements

ومن ضمن أفضل التطبيقات العشرة، كان هناك تطبيقان سعوديان وهما:

1- اتصال Connect:

وقال تقرير MIT: أظهر الطلاب السعوديون الشباب في السنوات الماضية إمكانات كبيرة في مجال البحث العلمي، حيث حصلوا على أكثر من 80 ميدالية وجائزة، واليوم طرح مجموعة من الطلاب فكرة تطبيق Connect.

وتابع: هو تطبيق يمكنه تسهيل المشاركة عن بُعد في الأنشطة البحثية من خلال ربط الطلاب بمراكز البحث وكذلك موجهات البحث، ويهدف Connect إلى تحسين التنسيق بين مختبرات الأبحاث الموجودة وتحسين مدى إمكانية الوصول إليها.

2- ميسر Moyaser:

يُعد الطلاب ذوو الموارد المنخفضة في المملكة هم الأكثر عرضة للخطر خلال أزمة كوفيد-19 وذلك من ناحية افتقارهم إلى فرص التعلم الجيد من خلال تقنية تبادل الملفات والبيانات بين جهازين شخصيين على شبكة الإنترنت، وهي تستخدم بكثرة في برامج مشاركة الملفات وتقاسمها.

ويتمتع غالبية الطلاب والأسر في المملكة بإمكانية الوصول إلى الهواتف، لذلك فإن هدف تطبيق ميسر هو توفير منصة عادلة تربط الطلاب بالموجهين الذين يساعدونهم في تطبيقات المدرسة والكلية.

وأصدر التطبيق تجربة ألفا ناجحة ويخطط حاليًا لإصدار بيتا أوسع.

أرباح خيالية لتطبيق زووم Zoom بسبب فيروس كورونا