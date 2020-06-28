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وزارة الرياضة تحصل على شهادة الآيزو.. نظير جودة تنظيم العمل

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محمد بن مسعود - الدمام - حصلت وزارة على شهادة الآيزو "ISO 27001-2013" وهي إحدى الشهادات المعتمدة التي يتم منحها للجهات الحكومية والخاصة، نظير جودة تنظيم العمل الداخلي وفق المعايير العالمية.

وكانت وزارة الرياضة قد حققت قفزات إيجابية في تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية الناجحة خلال الفترة الماضية.

وزارة الرياضة تحصل على شهادة الآيزو.. نظير جودة تنظيم العمل

وزارة الرياضة

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 06:42 PM

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وزارة الرياضة تحصل على شهادة الآيزو.. نظير جودة تنظيم العمل
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

حصلت وزارة الرياضة على شهادة الآيزو "ISO 27001-2013" وهي إحدى الشهادات المعتمدة التي يتم منحها للجهات الحكومية والخاصة، نظير جودة تنظيم العمل الداخلي وفق المعايير العالمية.

وكانت وزارة الرياضة قد حققت قفزات إيجابية في تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والفعاليات الشبابية الناجحة خلال الفترة الماضية.

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المصدر : الخليج 365

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