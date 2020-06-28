محمد بن مسعود - الدمام - حصلت وزارة الرياضة على شهادة الآيزو "ISO 27001-2013" وهي إحدى الشهادات المعتمدة التي يتم منحها للجهات الحكومية والخاصة، نظير جودة تنظيم العمل الداخلي وفق المعايير العالمية. وكانت وزارة الرياضة قد حققت قفزات إيجابية في تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والفعاليات الشبابية الناجحة خلال الفترة الماضية. وزارة الرياضة وزارة الرياضة 28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 06:42 PM Advertisements وزارة الرياضة تحصل على شهادة الآيزو.. نظير جودة تنظيم العمل وزارة الرياضة تحصل على شهادة الآيزو.. نظير جودة تنظيم العمل حصلت وزارة الرياضة على شهادة الآيزو "ISO 27001-2013" وهي إحدى الشهادات المعتمدة التي يتم منحها للجهات الحكومية والخاصة، نظير جودة تنظيم العمل الداخلي وفق المعايير العالمية. وكانت وزارة الرياضة قد حققت قفزات إيجابية في تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والفعاليات الشبابية الناجحة خلال الفترة الماضية. الكلمات المفتاحية ، وزارة الرياضة تحصل على شهادة الآيزو.. نظير جودة تنظيم العمل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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