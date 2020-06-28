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أفادت إحصاءات حكومية، اليوم (الأحد)، بأن عدد حالات الوفاة في بريطانيا نتيجة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 43550 حالة بزيادة 36 حالة عن اليوم السابق.
وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنه ستفرض قيود جديدة على مدينة ليستر، بسبب تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى محلي، قبل أيام من خطوة كبرى في إنجلترا في اتجاه رفع العزل؛ وفقاً لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 06:39 PM
فرض قيود جديدة على ليستر بعد تزايد الإصابات36 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" ترتفع في بريطانيا إلى 43.550
أفادت إحصاءات حكومية، اليوم (الأحد)، بأن عدد حالات الوفاة في بريطانيا نتيجة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 43550 حالة بزيادة 36 حالة عن اليوم السابق.
وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنه ستفرض قيود جديدة على مدينة ليستر، بسبب تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى محلي، قبل أيام من خطوة كبرى في إنجلترا في اتجاه رفع العزل؛ وفقاً لـ"رويترز".
، 36 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" ترتفع في بريطانيا إلى 43.550 ،
المصدر : الخليج 365
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