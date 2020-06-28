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وجّه حساب "أبشر" أبناء مسنة إلى ضرورة توفر حساب بنكي نشط لها في أحد البنوك أو المصارف المحلية؛ لتتمكن من تفعيل حسابها في بوابة "أبشر".
جاء ذلك بعد أن واجهت المسنة مشكلة في التسجيل في بوابة أبشر الإلكترونية؛ بسبب عدم وجود بصمات حيوية في أصابعها؛ نظراً لتقدمها في السن.
وكان أبناء المسنة وجهوا استفساراً لحساب "أبشر" على موقع "تويتر" لإيجاد حل لمشكلة والدتهم.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 06:28 PM
بسبب عدم وجود بصمات حيوية بأصابعها نظراً لتقدمها في السن
وجّه حساب "أبشر" أبناء مسنة إلى ضرورة توفر حساب بنكي نشط لها في أحد البنوك أو المصارف المحلية؛ لتتمكن من تفعيل حسابها في بوابة "أبشر".
جاء ذلك بعد أن واجهت المسنة مشكلة في التسجيل في بوابة أبشر الإلكترونية؛ بسبب عدم وجود بصمات حيوية في أصابعها؛ نظراً لتقدمها في السن.
وكان أبناء المسنة وجهوا استفساراً لحساب "أبشر" على موقع "تويتر" لإيجاد حل لمشكلة والدتهم.
، "أبشر" لأبناء مسنة: وفروا لها حساباً بنكياً لتتمكن من تفعيل حسابها بالمنصة ،
المصدر : الخليج 365
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