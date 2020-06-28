محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة، العميد أسامة أبو ملحة، محمد فواز الشلوي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته. وعبر "الشلوي" عن تقديره لثقة ولاة الأمر، قائلاً إن ترقيته ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. 28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441 06:21 PM Advertisements "الشلوي" إلى رتبة "رائد" بإدارة الوافدين في مكة "الشلوي" إلى رتبة "رائد" بإدارة الوافدين في مكة قلد مدير إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة، العميد أسامة أبو ملحة، محمد فواز الشلوي، رتبة "رائد"، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته. وعبر "الشلوي" عن تقديره لثقة ولاة الأمر، قائلاً إن ترقيته ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. الكلمات المفتاحية ، "الشلوي" إلى رتبة "رائد" بإدارة الوافدين في مكة ،

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