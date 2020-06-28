شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التدريب التقني توضح طريقة التأكيد من نظامية المدرب والدورة التدريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، أن تجربة التدريب عن بُعد أثبتت نجاحها بشكل فاعل وكبير حيث تم تقديم فصل تدريبي كامل لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج " كلنا مسؤول"، أنه تم إطلاق مبادرة "المدرب المعتمد" لإتاحة مزاولة التدريب بشكل نظامي، مؤكدًا أن الرخص المقدمة للمدربين تتيح للحاصل عليها تقديم الدورات التدريبية معتمدة، وذلك تحت مظلة " منشأة تدريبية مرخصة " ولا تقدم بشكل فردي.

وأشار إلى أنه يتم التأكد من نظامية الدورة التدريبية، من خلال تطبيق " تدريبك" وكذلك موقع المؤسسة الإلكترونية، وخدمة العملاء وحسابات التواصل الاجتماعي.