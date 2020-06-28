شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. جائحة كورونا تكشف قوة البنية الرقمية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت جائحة كورونا قوة البنية الرقمية في المملكة، حيث استوعبت ثلاثة أضعاف معدل الاستهلاك العالمي.

وذكر تقرير تلفزيوني أن هناك نجاح لافت في استيعاب الطلب المتزايد على خدمات شبكات الاتصالات، وفقًا لقناة " العربية ".

وأضاف : وأدى ذلك على معدلات أداء مرتفعة في توظيف التقنية منذ مارس وهو بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتابع : وشهد في هذه الفترة استهلاك البيانات زيادة كبيرة بلغت 34% حيث احتلت المملكة المرتبة 10 عالميا في قيائ سرعة الإنترنت المتنقل.