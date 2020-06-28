شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. دعوات لرفع سن المسموح لهم بالانتساب لفصول تعليم الموسيقى بالجامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):بالتزامن مع إقرار الموسيقى والفنون في جامعات المملكة، ظهرت اقتراحات بزيادة عدد سنوات خريجي الثانوية ممن يرغبون في قبولهم بهذه الأقسام واعتماد شهادات المعاهد الخاصة.
يذكر أن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كان قد أعلن إدراج أقسام لتعليم الموسيقى والفنون والمسرح في الجامعات السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دعوات لرفع سن المسموح لهم بالانتساب لفصول تعليم الموسيقى بالجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.