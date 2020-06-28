شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. دعوات لرفع سن المسموح لهم بالانتساب لفصول تعليم الموسيقى بالجامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

بالتزامن مع إقرار الموسيقى والفنون في جامعات المملكة، ظهرت اقتراحات بزيادة عدد سنوات خريجي الثانوية ممن يرغبون في قبولهم بهذه الأقسام واعتماد شهادات المعاهد الخاصة.

يذكر أن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كان قد أعلن إدراج أقسام لتعليم الموسيقى والفنون والمسرح في الجامعات السعودية.