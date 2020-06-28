شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريما تشارك في مؤتمر دولي حول حقوق المرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت تقارير أنه من المقرر أن تشارك السفيرة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود في مؤتمر دولي حول حقوق المرأة.

وذكر التقرير "ستستضيف المائدة المستديرة للأعمال في كولورادو مؤتمرا عبر الإنترنت حول حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم بمشاركة قائمة من النساء في حكومة الولاية والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال الخيرية في 8 يوليو."

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وستشارك في المؤتمر الأميرة ريما بنت بندر آل سعود السفيرة السعودية لدى واشنطن.

وأضاف التقرير " الأميرة ريما نشأت في واشنطن، حيث شغل والدها الأمير بندر بن سلطان ، منصب سفير من 1983 إلى 2005 ، وتخرجت من جامعة جورج تاون".

وتابع التقرير " ينظر إلى الأميرة ريما على المسرح الدولي على أنها مفتاح خطة تحديث المجتمع السعودي، حيث تعد أول امرأة تشغل منصب سفيرة. ومن بين مهامها السابقة ، عملت الأميرة الشابة كنائب رئيس التطوير والتخطيط للهيئة العامة للرياضة في المملكة."