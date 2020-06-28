شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تكشف عن المحافظة الوحيدة التي لم تسجل إصابات اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشفت وزارة الصحة عن عدم تسجيل محافظة هروب بمنطقة جازان، أي إصابات بفيروس كشفت وزارة الصحة عن عدم تسجيل محافظة هروب بمنطقة جازان، أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ بدء الجائحة. وتقع محافظة هروب شرق منطقة جازان وتبعد عن مدينة جيزان أكثر من 100 كلم، وتقدر مساحتها بحوالي 18000كم2 تقريباً، ويعيش بها ما يزيد عن 75,000 نسمة. وسجلت جازان اليوم 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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