شكرا لمتابعة خبر عن مركز الوقاية من الأمراض: أعددنا قرابة 40 بروتوكولا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مدير المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبد الله القويزاني، البروتوكولات الصحية الوقائية ومراحل إعدادها، والتي بلغ عددها قرابة 40 بروتوكولاً شملت كافة القطاعات والنشاطات.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن هذه البروتوكولات الصحية الوقائية تعد من أهم ركائز المجابهة المجتمعية لفيروس كورونا الجديد؛ حيث إنها تحدّ من انتشاره في المجتمعات والقطاعات المختلفة.

وأضاف أن المركز أشرف على إعداد البروتوكولات الوقائية بالتعاون مع عدة جهات، مشيراً إلى أن صياغتها مرت بثلاث مراحل.

وتابع بأن المراحل الثلاث هي: مرحلة فهم الاحتياج وطبيعة النشاط وتقييم مواطن الخطورة، ومرحلة دراسة أفضل التجارب العالمية والممارسات الدولية للحد من انتشار الفيروس في قطاعٍ ما، ومرحلة صياغة البروتوكول وعرضه على الجهات المعنية لاعتماده ونشره.