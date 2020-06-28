موجة غبار كثيفة تجتاح طريقي (الساحل القديم والجديد)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تعرضت أجزاء من طريقي (الساحل القديم والجديد) إلى موجة غبار كثيفة، أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. تعرضت أجزاء من طريقي (الساحل القديم والجديد) إلى موجة غبار كثيفة، أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية. ودعا المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، سالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

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