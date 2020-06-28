متحدث الصحة: لم يُرصد أي وفيات لأطفال دون سن العاشرة بكورونا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يُرصد أي وفيات لأطفال دون سن العاشرة بفيروس أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يُرصد أي وفيات لأطفال دون سن العاشرة بفيروس كورونا على مستوى العالم. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن قرار التعافي هو قرار طبي ويتخذه الطبيب المُعالج ولا يتخذه الشخص بنفسه. وأعلن الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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