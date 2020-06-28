تراجع ملحوظ في عدد الحالات الجديدة بالفيروس بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): شهدت محافظة جدة عروس البحر الأحمر، اليوم الأحد، تراجع ملحوظ وغير مسبوق في الحالات الجديدة المصابة بفيروس شهدت محافظة جدة عروس البحر الأحمر، اليوم الأحد، تراجع ملحوظ وغير مسبوق في الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث وصل عدد الحالات 121 إصابة. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد كشف اليوم، عن تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19؛ فضلًا عن تسجيل 2627 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 124755 حالة تعافي.

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