شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق اسم الشهيد مرزوق آل صليع على شارع بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): كشفت تقارير بأنه سيتم تسمية أحد شوارع محافظة حبونا بنجران بإسم الشهيد مرزوق سعيد آل صليع. كشفت تقارير بأنه سيتم تسمية أحد شوارع محافظة حبونا بنجران بإسم الشهيد مرزوق سعيد آل صليع. والجدير بالذكر بأن الشهيد مرزوق سعيد آل صليع استشهد في مواجهات مع الميليشيات الحوثية بالحد الجنوبي بنجران دفاعاً عن حدود الوطن.

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