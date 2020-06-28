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قصة حالة شاب نقل العدوى من أصدقائه لزوجته وطفليه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن قصة حالة شاب أصيب بالفيروس  بسبب زيارته لأصدقائه بشكل متكرر دون التقيد بالإجرءات الوقائية؛ حيث اكتسب العدوى دون أعراض ونقلها لزوجته وطفليه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد COVID19؛ فضلًا عن تسجيل 2627 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 124755 حالة تعافي.

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