شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تنشر فيديو القبض على أخطر تشكيلات عصابية خلال فترة وجيزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من مواطنين وشخصين آخرين من جنسية عربية تخصص في السرقة ونشل المارة .

ونشر "الأمن " فيديو القبض على المجرمين موضحاً انهم قاموا بالسرقة من 51 سيارة وارتكاب 11 قضية اخرى تتمثل في نشل المارة بإستخدام دراجة نارية بالإضافة إلى 9 قضايا سلب تحت تهديد السلاح.

Advertisements

كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مقيمين من جنسية عربية قاموا بإرتكاب 12 حادثة سطو على المنازل بالرياض ، وقاموا بسرقة ما بداخلها من مجوهرات واجهزة ومقتنيات تبلغ قيمتها نصف مليون ريال .

وتم القبض أيضاً على زائرين من جنسية افريقية يقومون بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة وعُثر بحوزتهم على 50 الف ريال و61 الف دولار ومواد تستخدم في تزييف العملات .

كما تمكنت الأجهزة من القبض على 13 مقيم من جنسية عربية يقومون 181 رأس غنم بحفر الباطن وتم العثور على 161 رأس بحوزتهم ، وغيرها من التشكيلات العصابية التي تهدد الأمن .