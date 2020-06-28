"الداخلية" تنشر فيديو القبض على أخطر تشكيلات عصابية خلال فترة وجيزة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من مواطنين وشخصين آخرين من جنسية عربية تخصص في السرقة ونشل المارة .
ونشر "الأمن " فيديو القبض على المجرمين موضحاً انهم قاموا بالسرقة من 51 سيارة وارتكاب 11 قضية اخرى تتمثل في نشل المارة بإستخدام دراجة نارية بالإضافة إلى 9 قضايا سلب تحت تهديد السلاح.
كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مقيمين من جنسية عربية قاموا بإرتكاب 12 حادثة سطو على المنازل بالرياض ، وقاموا بسرقة ما بداخلها من مجوهرات واجهزة ومقتنيات تبلغ قيمتها نصف مليون ريال .
وتم القبض أيضاً على زائرين من جنسية افريقية يقومون بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة وعُثر بحوزتهم على 50 الف ريال و61 الف دولار ومواد تستخدم في تزييف العملات .
كما تمكنت الأجهزة من القبض على 13 مقيم من جنسية عربية يقومون 181 رأس غنم بحفر الباطن وتم العثور على 161 رأس بحوزتهم ، وغيرها من التشكيلات العصابية التي تهدد الأمن .
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