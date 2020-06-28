شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 2627 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 124755 حالة تعافي؛ فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1551 حالة وفاة.

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وقال متحدث وزارة الصحة: " لا زلنا نرصد حالات حرجة مرتفعة إلا أنها تعتبر مستقرة.. الحالات الحرجة الحالية تم تسجيلها في الأسابيع الماضية"؛ مضيفًا: " الحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود، ويبدو أنها تستقر حاليًا، ونراقبها بشكل يومي " .

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد العبدالعالي: " في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر " .