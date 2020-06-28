شكرا لمتابعة خبر عن مكافأة تصل لـ "مليون" ريال للتبليغ عن مخالفة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن مكافأة عند التبليغ عن مخالفة تهرب من الضريبة المضافة. أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن مكافأة عند التبليغ عن مخالفة تهرب من الضريبة المضافة. وأوضحت الهيئة أن المكافأة المالية للمبلغ قدرها 1.000 ريال كحد أدنى و1.000.000 كحد اقصى.

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