شكرا لمتابعة خبر عن موسم الغبرة يقترب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت حركة الرياح، عن اقتراب بدء موسم الغبرة، إذ كانت محافظة الليث أقرب للبداية الفعلية له اليوم الأحد.
ومن المتوقع أن تتعرض الليث إلى رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، محصوبة بإثارة موجات من الأتربة والغبار الكثيف أحيانًا، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارًا من الأربعاء المقبل.
يشار إلى أن موسم الغبرة يبدأ عادة مع أواخر يونيو ويستمر حتى منتصف أغسطس.
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