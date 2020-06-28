شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يُجيز صلاة الجمعة من المنزل مع الإمام القريب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاز الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، صلاة الجمعة من المنزل بالمتابعة مع الإمام القريب من المنزل.

وأوضح "المطلق" في فتواه عبر برنامجه الأسبوعي "استوديو الجمعة"، أنه طالما المصلي جاراً للمسجد وليس متقدماً عليه فيجوز ذلك، مضيفًا أن الناس الآن يصلون في الشوارع.

وقال أحد السائلين: " أنا من جوار المسجد وأسمع خطبة الجمعة من داخل البيت خشية من فيروس كورونا، فهل يجوز لي الاستماع لخطبة الجمعة وصلاة الجمعة متابعة مع الإمام من المنزل؟” .

ورد المطلق: “ نعم يجوز ما دمت جار المسجد ولست متقدماً عليه، لأن الناس الآن يصلون في الشوارع، الآن ما في مسجد إلا والنَّاس يصلون في الشمس وفي الشوارع، فاذا أنت من جيران المسجد ولست متقدماً عليه وقريب من المسجد، يجوز لك أن تصلي في بيتك ”.