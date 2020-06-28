شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، عن فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة من خلال الرابط التالي

يأتي ذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء 09-11-1441 هـ الموافق 30-06-2020 م و حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد 14-11-1441 هـ الموافق 05-07-2020 م على مدار الأربع و العشرين ساعة .

وأكدت أن نتائج الترشيح ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعند طريق رسائل الجوال، كما يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب في أبشر.