شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، عن فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .
يأتي ذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء 09-11-1441 هـ الموافق 30-06-2020 م و حتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد 14-11-1441 هـ الموافق 05-07-2020 م على مدار الأربع و العشرين ساعة .
وأكدت أن نتائج الترشيح ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعند طريق رسائل الجوال، كما يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب في أبشر.
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