شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إزالة 10 آلاف متر مربع تعديات بمخطط الراشدية في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الضبط الإداري، اليوم الأحد، من إزالة تعديات على أراضٍ بيضاء بمخطط الراشدية وبمساحة إجمالية بلغت 10 آلاف متر مربع.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، أن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية.

وأشار " العبيد " إلى أن أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية وتم إزالتها إزالةً كلية، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة .

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